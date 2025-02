Sabatini: "Juve, ottimo primo tempo. Su Vlahovic..."

Sandro Sabatini, giornalista, ha detto la sua sulla Juventus. Ecco le sue parole a Calciomercato.com: “Quarto posto conquistato e vittoria a Cagliari come trampolino per qualcosa di meglio. La Juventus ne avrebbe i mezzi, almeno quelli mostrati nel primo tempo. Non invece nella ripresa, trascorsa quasi tutta in difesa. Thiago Motta si gode la gioia

Sandro Sabatini, giornalista, ha detto la sua sulla Juventus. Ecco le sue parole a Calciomercato.com: “Quarto posto conquistato e vittoria a Cagliari come trampolino per qualcosa di meglio. La Juventus ne avrebbe i mezzi, almeno quelli mostrati nel primo tempo. Non invece nella ripresa, trascorsa quasi tutta in difesa. Thiago Motta si gode la gioia della quarta vittoria consecutiva in campionato, che serve per mitigare l’enorme delusione di Eindhoven. L’allenatore ringrazia Vlahovic, ripescato dopo tanta panchina e in gol con affondo beffardo sul macchinoso Mina. Ottima Juve nel primo tempo, con rimpianti assortiti per aver fallito il raddoppio”.

Sul secondo tempo

"Juve modesta nel secondo, seppure con apprezzabile solidità difensiva per gestire sia il vantaggio che la stanchezza post Champions. Il quarto posto adesso è suo. Obiettivo minimo, d'accordo. Ma ad un certo punto non sembrava più scontato, mentre adesso può diventare un trampolino".