Montella su Yildiz: “E’ fortissimo, ma deve essere più lucido”

Vincenzo Montella, CT della Turchia, ha detto la sua sulla Juventus, parlando anche della prestazione di Yildiz.

Vincenzo Montella, selezionatore della Turchia, ha detto la sua sulla Juventus, parlando anche della stagione di Yildiz, suo calciatore proprio in Nazionale. Ecco le sue parole a DAZN sul calciatore turco, autore di una prestazione, ma con la macchia di due occasioni sciupate davanti al portiere: “Vlahovic? Se giochi nella Juventus sai che c’è concorrenza. Ha dato una grande risposta. E’ un calciatore forte che sa colpire di testa, ha grande fisicità e sa calciare in porta. Sono contento per lui anche perché per un attaccante tornare al gol, tra l’altro decisivo, dà tanta consapevolezza”.

Su Yildiz

"Ha fatto un grande controllo. Se avesse avuto lucidità poteva guardare il portiere e, da ex attaccante, io avrei calciato sul primo palo. Ha tempo però per essere più lucido sull'ultima scelta. Io ero un attaccante qualche gol l'ho segnato ma io alla sua età giocavo in terza divisione, lui invece alla Juventus".