Juve, per Savona elongazione del bicipite femorale

Il sito ufficiale della Juventus ha pubblicato una nota sui bianconeri, parlando anche dell'infortunio di Nicolò Savona.

Il sito ufficiale della Juventus ha pubblicato una nota su Nicolò Savona, infortunatosi prima della partita contro il Cagliari. Il terzino bianconero questa mattina ha svolto gli esami a J Medical, e pochi minuti fa è uscito il responso: “Nicolò Savona, che non aveva preso parte alla trasferta di Cagliari a causa di un fastidio muscolare alla coscia destra, è stato sottoposto questa mattina ad accertamenti diagnostici presso il J|medical. Gli esami hanno evidenziato una elongazione del bicipite femorale della coscia destra”.

I tempi di recupero

Il difensore bianconero dovrebbe tornare in campo nel giro di una settimana, dieci giorni, considerando che non è stata riscontrata una lesione importante. Molto probabilmente, Savona, salterà la prossima gara di Coppa Italia contro l'Empoli e la partita in casa contro l'Hellas Verona prevista per lunedì 3 marzo. Quasi certo il suo rientro per il match successivo, ovvero contro l'Atalanta nel weekend del 9 marzo.