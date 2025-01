Sabatini: "Juve, ieri benissimo McKennie. E Cambiaso..."

Sandro Sabatini, giornalista, ha detto la sua sulla Juventus, parlando anche della partita di ieri contro il Milan.

Sandro Sabatini, giornalista, ha detto la sua sulla Juventus. Ecco le sue parole a calciomercato.com: “Tutta la squadra gira meglio attorno a questa sorta di modulo con il buco in mezzo. Aspettando Vlahovic, il cui futuro è più in bilico di quel che si pensi, si vedrà se cambierà la situazione con Kolo Muani, a patto che almeno per la prossima trasferta di Napoli venga superata la difficoltà burocratica del tesseramento. Cambiaso un po’ stralunato (dal City), la coppia Kalulu-Gatti quasi perfetta finché dura. Un paio di parole in più per McKennie, impiegato a destra: il problema non era la zona di campo inedita, semmai la sfida con Leao. L’americano se l’è cavata benissimo. Anche i due di centrocampo abituali nel rendimento: poderoso Thuram, geometrico Locatelli”.

Su Yildiz

"Non deludono Yildiz (per un tempo) e Mbangula, i ragazzi che si slanciano sulle fasce. Il giovane belga ha poi il merito di realizzare il gol che spacca l'equilibrio della partita: è la sua terza rete stagionale, complimenti! E complimenti a Weah, che a destra vola e sigilla la vittoria con il gol del raddoppio. Stavolta non delude nemmeno Koopmeiners, anche se naturalmente può dare qualcosa di più per evitare che echeggi il soprannome "Flopmeiners". Invece delude Nico Gonzalez, che continua a boccheggiare nel ruolo non suo di "falso 9". Peraltro Vlahovic nell'ultimo quarto d'ora fa vedere che la forma non è esattamente brillantissima".