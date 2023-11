Sabatini: “Chiesa non è Sinner, il bianconero non è tra i top 30 al Mondo”

Sandro Sabatini , giornalista, ha detto la sua a calciomercato.com su Chiesa , calciatore della Juve . Ecco le sue parole: "Chiesa è il nostro Sinner”. Chi l’ha detto? Risposta A: il/la tiktoker a caccia di visualizzazioni. B: il/la opinionista in cerca di discussioni. C: Luciano Spalletti. È esatta la risposta C, consonante che peraltro era un’iniziale: c.t., commissario tecnico. Una volta si diceva proprio così.

Quello della nazionale non era l’allenatore, bensì il CT. Significava un professionista che aveva poco tempo per allenare in campo e quindi si limitava a selezionare la ventina di giocatori tecnicamente più bravi e in forma. Ma non divaghiamo. Torniamo all’idolo azzurro di cui abbiamo tanto bisogno. Sinner e Chiesa si assomigliano? Boh. Se l’ha detto Spalletti… In comune hanno una certa freddezza d’esecuzione, nei momenti di maggior tensione.