Sabatini: “La Juventus soffre tutte le partite ma porta a casa i risultati”

Intervenuto ai microfoni di Sportmediaset, Sandro Sabatini ha parlato della Juventus vista sin qui in stagione. Ecco le sue parole: "È un dato di fatto che i gol dei grandi attaccanti non stanno arrivando alla Juve. È uno dei fattori di sorpresa e comunque questa squadra soffrendo in tutte le partite perché giocare e soffrire è come correre e respirare per la Juventus ma porta a casa il risultato senza i gol degli attaccanti e anche in situazioni che normalmente sarebbero considerate di emergenza".