Ryder: “Juventus? Tonali non è in vendita”

Lee Ryder ha parlato del centrocampista Sandro Tonali: per il giornalista, difficilmente il giocatore lascerà l'Inghilterra per la Juventus

Intervistato per TJ, Lee Ryder ha parlato del centrocampista del Newcastle, commentato le voci su un possibile interesse della Juventus per lui. Ecco le sue parole: “La posizione, in realtà, sembra esser piuttosto chiara: Sandro Tonali non è in vendita. In alternativa, la Juve dovrebbe avere una cifra da spendere davvero alta. Penso ad un qualcosa di astronomico, i dirigenti del Newcastle hanno dichiarato poi di non credere che nessuno, a parte, ad esempio, il Real Madrid o il Bayern Monaco, possa permetterselo. Il Newcastle ha avuto la vita complicata dalle regole del PSR e del Fair Play Finanziario, perché mai dovrebbe voler vendere uno dei suoi beni più preziosi?”.

Ryder: “Per Vlahovic potrebbe esserci un interesse separato”

Inoltre, lo chief writer del Chronicle Live ha proseguito: "Sul mercato attuale è probabilmente di 130mln €, ma è solo una valutazione. Per acquistarlo bisognerà pagarlo più del prezzo richiesto, ovvero una cifra che facilmente supererebbe i 175mln €. Contropartite? È una domanda intrigante, dato che Luiz ha fatto bene in Premier League e il Newcastle vorrebbe un attaccante di comprovato calibro. Ma Vlahovic potrebbe essere un interesse separato e non credo che nessuno dei due rientri nell'equazione Tonali".