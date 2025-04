Mattioli: "Scommesse? La Juve fa bene ad aspettare per Tonali..."

Mattioli ha parlato dell'ipotesi di Tonali alla Juve: per il giornalista, i bianconeri farebbero bene ad attendere i prossimi sviluppi

Intervistato a Tmw Radio, Mario Mattioli ha parlato del possibile interesse della Juventus per Sandro Tonali, centrocampista del Newcastle. Ecco le sue parole: “Sulla bravura nulla da eccepire, io però se fossi la Juve prima di pensare a un acquisto farei decantare prima tutta la vicenda scommesse. La Juve in questo periodo di tutto ha bisogno fuorché di attacchi stampa e problemi su tesserati. Attenderei di far svanire la vicenda scommesse. La cosa che mi ha stupito è che si sia ripreso in maniera straordinaria dopo la squalifica, non tutti ci avrebbero giurato. Anzi, è migliorato anche. Detto questo però aspetterei ancora a prenderlo”.

Mattioli: “Credo che Kean cambierà squadra”

Inoltre, sul futuro dell'ex bianconero Moise Kean, il giornalista ha detto: "Credo sia destinato a cambiare squadra. Commisso lascia intendere che vuole tenerlo ma se arriva la proposta concreta è difficile resistere, anche per il giocatore, che nel caso comunque chiederebbe un sostanzioso aumento dell'ingaggio. E' un rimpianto per la Juve. Mi ha meravigliato questa sua voglia di appoggiare la squadra correndo in ogni parte del campo. Va a contrastare tutti dall'inizio alla fine".