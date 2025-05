Juve, Vlahovic verso la panchina con la Lazio: Conceicao in pole

La Juventus dovrebbe recuperare Dusan Vlahovic per la sfida contro la Lazio: dal 1' minuto dovrebbe però esserci Francisco Conceicao

Prosegue la marcia di avvicinamento della Juventus verso il delicato match di Serie A contro la Lazio. Per Igor Tudor sarebbero diversi i dubbi di formazione, con un unica certezza: l’assenza di Andrea Cambiaso. Tale assunto svelerebbe diversi nodi che però starebbero andando a sciogliersi nel corso dei vari allenamenti. Infatti, salvo sorprese, ci sarà il ritorno di Dusan Vlahovic tra i convocati, sebbene per ora le chance dell’attaccante serbo di scendere in campo dal 1′ minuto sarebbero molto basse. Quindi, ancora una possibilità per Randal Kolo Muani, insieme a Nico Gonzalez e a Francisco Conceicao, le cui quotazioni di titolarità rimarrebbero stabili.

Mckennie “arretra” a centrocampo: Savona confermato in difesa

L’utilizzo dell’esterno portoghese sulla trequarti significa meno esperimenti, ma anche una formazione più caparbia e coraggiosa. Infatti, il tuttofare Weston Mckennie arretrerà il suo raggio d’azione, operando probabilmente nel ruolo occupato da Cambiaso contro il Bologna, ovvero la corsia di sinistra di centrocampo. Dunque, niente prima per Antonio Costa dall’inizio, con dall’altra parte Timothy Weah e Nicolò Savona nel ruolo di braccetto. Infine, nessuna nuova notizia invece sul fronte Bremer, il quale da qualche giorno ha ripreso a correre per il suo grande obiettivo: il rientro in tempo per il Mondiale per Club. Leggi anche le parole di Pedro sulla prossima sfida tra Lazio e Juventus <<<