CR7 lancia le nuove Air Force personalizzate per il suo compleanno

Il fenomeno portoghese ha lanciato la sua nuova scarpa in collaborazione con la Nike

redazionejuvenews

Dopo la brutta sconfitta in Champions rimediata contro il Porto, la Juventus ora è alla ricerca dell'immediato riscatto a partire gia dalla sfida di lunedì contro il Crotone, squadra che all'andata inchiodò i bianconeri sul risultato di 1-1. Juve che dovrà fare i conti con delle assenze pesanti, da Cuadrado ad Arthur, passando per la coppia di difesa Bonucci-Chiellini ma che, potrà contare sul rientro in campo di Paulo Dybala, finalmente a disposizione dello scacchiere di Pirlo. Potrebbe essere proprio la Joya il nuovo volto di questa squadra, quella certezza che per tutta questa prima parte di stagione è venuta a mancare a causa dei troppi infortuni rimediati, oltre alla positività al Covid riscontrata qualche mese fa. Ma è inevitabile pensare che il vero supporto debba arrivare dalla stella assoluta di questa squadra, Cristiano Ronaldo, un pò assente e fuori forma nelle ultime due uscite, prima contro il Napoli di Rino Gattuso, poi contro i portoghesi di Sergio Conceicao.

In attesa di vederlo in campo però, CR7 trova sempre il modo di finire sotto i riflettori e questa volta non per vicende legate al calcio o a qualche trofeo da aggiungere alla sua bacheca. Il fenomeno di Funchal infatti, ha avviato una collaborazione con la Nike in occasione del suo compleanno, lanciando una linea di modello Air Force 1 personalizzato appunto dal 5 volte Pallone d'Oro e che sarà possibile acquistare sul sito ufficiale della Nike, ad un prezzo di 209,99 euro. Il tutto è stato documentato attraverso un post Instagram pubblicato dall'ex Real sul suo account ufficiale.

"Grazie per l'amore e il sostegno infinito! Per festeggiare il mese del mio compleanno, il mio regalo per te è l'opportunità di personalizzare le tue CR7 AF1 con Nike By You. Il lancio ci sarà lunedì 22 febbraio, il costruttore è in diretta ora su Nike.come nell'app Nike".