Moggi: “Juve distratta, il centrocampo non verticalizza, ma i bianconeri possono passare in CL”

L'ex dirigente della Juventus ha parlato del momento dei bianconeri

La Juventus è reduce da due brutte sconfitte, quelle contro Napoli in campionato e Porto in Champions League , che hanno minato le certezze dei bianconeri, che avevano inanellato un grande filotto di vittorie che li avevano riportati a ridosso delle prime posizioni della classifica. Gli uomini di Andrea Pirlo sono al quarto posto, distanti 8 punti dall'Inter capolista, 7 dal Milan al secondo posto e ad un punto dalla Roma al terzo. Ronaldo e compagni hanno una partita in meno, ma da ora non sono più ammessi passi falsi visto che le partite alla fine del campionato sono sempre di meno.

"La Juve, reduce dalla brutta prestazione di Napoli, dove ha perso dimostrando di attraversare un periodo di scarsa vena, è andata in Portogallo per la Champions a ripetere più o meno quanto di negativo aveva fatto vedere contro Gattuso. Una squadra oltretutto distratta che ha subìto un gol dopo 1 minuto per un’incomprensione tra Szczesny e Bentancur, e a inizio ripresa è riuscita a far segnare il 2-0 a Marega malgrado fosse circondato da sette bianconeri. Ciò nonostante va detto che la Juve poteva portare a casa un pari, se l’arbitro alla fine avesse concesso un rigore sacrosanto per fallo su Ronaldo. Ma non sarebbe stata ugualmente una grande impresa perché il Porto è stato apprezzabile per l’impegno, ma non si può considerare competitivo: basterebbe ricordare che, dopo il sorteggio, tutti dissero che la Juve era stata fortunata. Meglio allora parlare della prestazione bianconera coi soliti difetti e attualmente pochi pregi. Sotto accusa soprattutto il centrocampo che non sa verticalizzare, ma anche Ronaldo ancora una volta anonimo. Considerando le forze in campo siamo comunque dell’avviso che la Juve possa ribaltare il risultato e andare avanti in Champions. Il turno di campionato, sulla carta, non dovrebbe creare problemi a Pirlo che ospiterà il fanalino di coda Crotone".