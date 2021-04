Ronaldo out: problema al flessore. Spazio alla coppia Morata-Dybala

Ecco come cambia l'attacco della Juve

Vigilia di campionato per la Juventus, che nella giornata di domani sarà ospite dell'Atalanta al "Gewiss Stadium" in un incontro che profuma di spareggio per la qualificazione alla prossima edizione della Champions League. Un incontro delicato al quale non prenderà parte Cristiano Ronaldo, alle prese con un problema al flessore come dichiarato da Pirlo in conferenza stampa: "Ronaldo non sarà della partita, aveva un problema al flessore e non è riuscito a recuperare. Con il dottore abbiamo deciso di non portarlo perché non si sentiva in grado di spingere come sempre e abbiamo deciso di lasciarlo a riposo. È un problema nato lunedì, ha fatto due giorni di differenziato e poi una volta con la squadra non riusciva a spingere. Un accumulo di tante gare, anche quelle con la Nazionale, non gli ha consentito di recuperare."