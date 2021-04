Pepe su CR7: “Alla Juve è felice ma vorrei che tornasse in Portogallo”

Il difensore portoghese ha rilasciato delle dichiarazioni

In questo ultimo periodo il futuro di Cristiano Ronaldo alla Juventus è stato piu volte messo in discussione. Precisamente dalla notte gelida di Champions in cui i bianconeri hanno trovato l'eliminazione per opera del Porto di Sergio Conceicao, sembra che qualcosa si sia disconnesso tra il 5 volte Pallone d'Oro e il mondo Juve. La sua frustrazione per il delicato momento che sta attraversando la si è vista anche in occasione della rete annullata con il suo Portogallo, quando ha gettato a terra la fascia da Capitano. La stessa sorte toccherà poi anche alla maglia numero 7 della Juve qualche settimana dopo, al termine del match casalingo vinto contro il Genoa, sul quale molti sono pronti a scommettere che non si trattava di un gesto di stizza ma bensì, di un gesto di bontà e umanità all'indirizzo di uno dei raccattapalle presenti. Nonostante i vari episodi accaduti però, i dirigenti della Continassa fanno sapere che l'alieno di Funchal non si muoverà da Torino e che da lui, ripartirà la Juve del futuro.