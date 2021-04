Alle 12:30 Andrea Pirlo in conferenza stampa

Il tecnico presenta la sfida di domani contro l'Atalanta

La Juventus è attesa domani dalla trasferta di Bergamo contro l'Atalanta, partita importante per la classifica e per dare seguito alle vittorie ottenute la scorsa settimana contro il Napoli ed il Genoa. Il tecnico dei bianconeri Andrea Pirlo presenta dalla sala stampa dell'Allianz Stadium la sfida contro gli uomini di Gasperini, importante crocevia per il proseguo della parte finale della stagione.