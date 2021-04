Gol annullato a CR7 in Serbia-Portogallo: per il guardalinee niente Europei

L'episodio aveva fatto infuriare il calciatore della Juventus

Dopo le due vittorie consecutive ottenute con Napoli e Genoa, la Juventus è attesa domenica dalla partita contro l'Atalanta in programma alle 15 a Bergamo, importante per la corsa alla prossima Champions League: i bianconeri sono a meno un punto dal Milan e con un punto di vantaggio proprio sulla squadra di Gasperini, con la partita di domenica che rappresenterà un vero e proprio scontro diretto. All'appuntamento non vorrà mancare Cristiano Ronaldo, al centro di una non polemica per la maglia data al raccattapalle dopo la partita di domenica, e pronto a guidare l'attacco della Juventus.