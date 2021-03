Ronaldo, un nuovo record per la sua cripto-figurina: venduta a 250mila euro

Il portoghese primeggia anche online, con la sua figurina digitale che ha sbancato le aste

La Juventus ha riniziato a correre in campionato dopo l'eliminazione dalla Champions League per mano del Porto. La cocente delusione europea ha messo con le spalle al muro i bianconeri, che ora puntano a recuperare il distacco di dieci punti dall'Inter in testa alla classifica: i nerazzurri hanno una partita in più, con la squadra di Andrea Pirlo che cercherà di inanellare una lunga serie di vittorie per provare ad impensierire gli uomini di Antonio Conte.