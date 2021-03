Bruno: “Juve imbarazzante. Via Sarri perchè comandano i giocatori”

Le dichiarazioni dell'ex difensore

Anche se non facilmente, la Juventus si è subito messa alle spalle la dolorosa eliminazione dalla Champions League per mano del Porto, seconda consecutiva agli ottavi di finale dopo quella con il Lione della passata stagione. Alla "Sardegna Arena", domenica sera, una tripletta dello scatenato Cristiano Ronaldo ha consentito ai bianconeri di avere la meglio sul Cagliari per 3-1, scavalcando in classifica l'Atalanta e portandosi al terzo posto solitario a quota 55 punti. Ora la squadra di Pirlo è ad una sola lunghezza dal Milan secondo, mentre l'Inter capolista è distante sempre dieci punti.

Stagione sicuramente altalenante quella dei campioni d'Italia in carica che, dopo aver iniziato in estate un processo di svecchiamento della rosa, affidando la panchina ad un tecnico senza esperienza, ha portato si all'uscita dall'Europa e ad un terzo posto in campionato (ancora migliorabile), ma ha anche permesso la conquista della finale di Coppa Italia e la vittoria della Supercoppa Italiana. Qualcuno, però, giudica in modo totalmente negativo il lavoro svolto fin qui. Si tratta dell'ex difensore Pasquale Bruno, che ha rilasciato dichiarazioni pesanti negli studi della trasmissione Tiki Taka:

"La Juve ha una squadra imbarazzante. Lo vediamo in Europa… Qua in Italia sono tutti fenomeni: Bonucci, Chiellini… Morata non stoppa una palla, Chiesa quando gioca sembra un frullatore impazzito. Hanno vinto nove scudetti in quello che possiamo considerare il quarto campionato d’Europa. Hanno vinto a Barcellona contro una squadra alla fine del suo ciclo e i titoli dei giornali erano "Juve squadra da battere". La società da diverso tempo sta solo facendo confusione: avevano Allegri, poi lo hanno mandato via e hanno preso Sarriperché volevano fare un certo tipo di gioco. Anche lui via dopo un anno perché alla Juve comandano Cristiano Ronaldo e i suoi compagni di squadra. Ed è una brutta cosa questa, perché i giocatori non devono decidere, ma in quello spogliatoio tutti hanno voce in capitolo".