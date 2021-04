CR7, Mbappé e Icardi: ipotesi triangolo in estate

Tre nomi pesanti i cui destini potrebbero intrecciarsi nei prossimi mesi

Le ripetute delusioni Champions e gli altissimi costi a bilancio hanno messo ombra sul futuro di Cristiano Ronaldo in bianconero. Il fenomeno portoghese difficilmente rinuncerà ad un altro anno da oltre trenta milioni di euro di guadagno, anche se per la Juve il suo ingaggio potrebbe essere un problema . In un mercato fortemente condizionato dalla crisi economica dovuta alla pandemia mondiale, non è affatto facile immaginare operazioni faraoniche che coinvolgano i top 3 del mondo. Eppure, secondo Tuttosport, il Real Madrid starebbe provando a far saltare il banco. I blancos sarebbero fortemente interessati a portare al Bernabeu Kylian Mbappè, ormai senza più alcun dubbio il prossimo grande crack del calcio mondiale. Nel futuro del ghepardo francese c'è un Pallone d'Oro da vincere, e magari anche una prestigiosissima maglia bianca da indossare. Il contratto di Mbappè è in scadenza e Florentino starebbe tentando di convincerlo a lasciare il PSG già questa estate. Sempre secondo il quotidiano torinese, l'eventuale sostituto di Mbappé a Parigi potrebbe essere Cristiano Ronaldo. Il club francese proverebbe quindi a rispondere al colpo Mbappé portando al Parco dei Principi il fenomeno di casa Juve. I bianconeri, dal canto loro, potrebbero accettare il coinvolgimento di Mauro Icardi, da sempre obiettivo di Paratici, nella cessione di CR7.

Un intreccio che avrebbe certamente del clamoroso, che oggi appare come poco più di un'ipotesi. Le decisioni spetteranno soprattutto a Cristiano Ronaldo e Mbappé, ora come mai artefici del proprio destino. È il francese a poter innescare un effetto domino di proporzioni mastodontiche, che stravolgerebbe completamente gli equilibri del calciomercato europeo. La Juve e CR7 sembrerebbero avere la volontà di continuare insieme, ma si sa che il mercato è fatto di occasioni. L'opportunità di allungarsi la carriera potrebbe far gola a Cristiano, così come poter scrivere qualche zero in meno sul bilancio potrebbe far riflettere la Juve.