Ronaldo, le supercar via da Torino. Addio alla Juve più vicino?

I risultati dell'ultima giornata di campionato tengono vive le speranze della Juve di centrare un posto in Champions League a 90 minuti dal termine. La vittoria casalinga nel derby d'Italia contro l'Inter, ha consentito ai bianconeri di recuperare due punti sul Milan, fermato sullo 0-0 dal Cagliari , ora a -1 in classifica insieme al Napoli, che invece ha trovato pochi problemi nel vincere 2-0 in casa della Fiorentina. Un posto nella massima competizione europea, dopo che lo scudetto è finito nella bacheca dell'Inter da diverse settimane, rappresenta l'obiettivo minimo da raggiungere per dare un senso ad una stagione rivelatasi più altalenante di quanto si prevedeva.

Non centrare questo traguardo, invece, potrebbe portare ad una rivoluzione in estate che coinvolgerebbe anche alcuni grandi nomi. Si pensa subito a quel Cristiano Ronaldo che, in più occasioni quest'anno, ha dato segni di insofferenza verso una squadra probabilmente non ritenuta alla sua altezza nei momenti chiave. In questi mesi si è parlato di un possibile ritorno al Manchester United, club che lo ha lanciato nel grande calcio, o al Real Madrid, anche se il presidente Florentino Perez aveva smentito categoricamente questa soluzione. Sullo sfondo anche i rumors del ritorno allo Sporting Lisbona, club in cui Cr7 ha mosso i primi passi nel calcio professionistico, anche se l'agente Jorge Mendes aveva smentito questa possibilità: "Cristiano Ronaldo è orgoglioso del titolo vinto dallo Sporting Lisbona, infatti lo ha pubblicamente dimostrato. Ma al momento i suoi piani di carriera non passano per il Portogallo".