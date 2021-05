Pagelle Juventus-Inter: Cuadrado fa il Ronaldo, Kulusevski a sprazzi

I voti degli undici bianconeri

SZCZESNY 6.5: spiazzato sul rigore di Lukaku, compie un mezzo miracolo su Vecino nella ripresa. Spiazzato da Chiellini sul 2-2.

DANILO 6.5: costretto ad un lavoro difensivo più del solito, riesce a cavarsela con esperienza prima contro Darmian e poi contro Perisic. Sempre importante in fase di costruzione.

DE LIGT 6.5: comanda il reparto arretrato, non leva mai la gamba nello scontro con Lautaro e questo lo porta all'ingenuo fallo per il rigore dell'1-1. Unica sbavatura in una partita praticamente perfetta.

CHIELLINI 6: ingaggia il corpo a corpo con Lukaku senza vergogna, soffre qualche volta l'intraprendenza del belga ma riesce a metterci una pezza. Sfortunato nell'autogol che porta al definitivo 2-2.

ALEX SANDRO 5: non si vede mai in attacco, raramente supporta l'azione offensiva della Juve. Sempre in ritardo nelle chiusure su Hakimi.

CUADRADO 7.5: partita sottotono in fase offensiva nel primo tempo, fatica a saltare con Darmian ma riesce a trovare, anche con fortuna, il gol del 2-1 nel finale del primo tempo. Sempre importante nel dare una mano in difesa, trova con uno spunto il rigore del 3-2 e lo realizza.

RABIOT 6.5: giganteggia nel duello a centrocampo con Barella, che non termina come all'andata. Cala col passare dei minuti, ma è sicuramente uno dei migliori.

BENTANCUR 5: dubbia la sua espulsione, arrivata però al termine di una gara in cui lo si è visto solo per i tanti, troppi palloni persi in fase di costruzione.

CHIESA 6: meno intraprendente del solito. (DAL 70' DEMIRAL 6: entra a fare legna).

KULUSEVSKI 5.5: va a tratti. Il lavoro sporco che fa nel limitare Brozovic, ovviamente, lo porta ad essere meno lucido in fase offensiva, dove riesce comunque a trovare anche casualmente l'assist per il gol di Cuadrado. Esce dopo aver dato tanto (DAL 56' McKENNIE 5: non entra al meglio, soffrendo a più riprese l'intraprendenza di Hakimi sul quale buca più volte).

RONALDO 6: il gol e poco altro. Ben ingabbiato dalla difesa avversaria, gli arrivano pochi palloni giocabili e, di conseguenza, ha poche palle gol. (DAL 70' MORATA