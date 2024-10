Iling-Junior: “Ecco perchè ho lasciato la Juve per l’Aston Villa”

Intervistato da Sky Sport UK l'ex Juve Iling-Junior è tornato a parlare della sua movimentata estate: le sue parole

Il Bologna si prepara ad affrontare il Champions League l’Aston Villa e per l’ex Juve Iling-Junior sarà una partita molto particolare. L’esterno inglese è infatti di proprietà dei Villains: sarà uno scontro contro il suo recentissimo passato. Intervistato da Sky Sport UK Iling è tornato a parlare della sua movimentata estate: “Ho parlato molto con le persone intorno a me nel momento del trasferimento dalla Juventus all’Aston Villa e volevo essere sicuro che non fossi solamente parte di uno scambio, ma di essere desiderato dal club. E l’Aston Villa mi ha fatto sentire tutto questo. Avrei potuto vivere un altro anno nel quale mi alzavo dalla panchina, senza ottenere quel minutaggio che vorrei. Quindi ho parlato con l’allenatore (Emery, ndr) e abbiamo deciso insieme che la cosa migliore per me fosse trasferirmi altrove in prestito”.

Ex Juve, le parole di Iling

Sul match contro l’Aston Villa ha aggiunto: “Sarà una bella opportunità per dimostrare ciò che so fare. Esultanza in caso di gol? No, non esulterò. O meglio, forse un pochettino… Ma non esagererò! Spero di poter ricevere una calorosa accoglienza. Ruolo? Dipende dal modulo e dalle tattiche dell’allenatore. Mi vedo giocare sia a destra che a sinistra, anche da terzino sinistro. Queste credo siano le tre posizioni in cui posso fare la differenza. Magari anche a centrocampo! Riuscire a fare più ruoli ad alto livello mi mette in una miglior posizione”.