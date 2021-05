Juve-Inter, la review del primo gol di Cuadrado

La review del primo gol del colombiano

TORINO - Il sito web ufficiale della Juventus ha pubblicato la review del primo gol di Cuadrado in Juventus-Inter. Riviviamolo insieme: "La Juventus, contro l’Inter, conquista i tre punti che le permettono di sperare ancora in un piazzamento in Champions League: uomo partita sicuramente Juan Cuadrado che nei momenti difficili ha preso la squadra per mano segnando il gol del 2 a 1 e poi quello del definitivo 3 a 2 su un calcio di rigore che il colombiano stesso si è procurato. Andiamo a rivedere il gol del secondo vantaggio. Mancano pochi secondi al termine del primo tempo: la Juventus manovra nella sua metà campo e Cuadardo da posizione di esterno si accentra per partecipare alla costruzione del gioco. Il colombiano, data la presenza di Danilo sulla fascia, mantiene una posizione centrale che sarà determinate sul prosieguo dell’azione. Ronaldo, servito proprio da Cuadrado, verticalizza per Kulusevski: il triangolo fra i due non si chiude per l’intervento di un difensore nerazzurro. Sul rinvio, con la palla appena fuori dai sedici metri degli ospiti, si avventa Cuadrado: il colombiano calcia di prima intenzione trovando una coordinazione e una potenza straordinaria. La conclusione leggermente deviata è imprendibile per Handanovič".