Rassegna stampa – Notte di Champions: la Juve sogna il terzo successo

Dal ritorno della Champions League fino a Conceicao e i problemi in attacco: tutte le principali novità sulla Juve e non solo

La Gazzetta dello Sport

La Gazzetta dello Sport apre con gli impegni di Champions League di questa sera: “Fate i grandi”. E ancora: “Milan. Fonseca rilancia Leao e Theo: obbligatorio battere il Bruges. In panchina anche Camarda” e “Juve. Motta con lo Stoccarda: il terzo successo su tre gare può già ipotecare i playoff”. Sotto: “Bologna ancora in Inghilterra. Cerca l’impresa” e “Euro calcoli: con 16 punti ottavi sicuri”. In basso: “Conte-Inter, ancora loro” e “Dany Mota regala al Monza la prima vittoria”.

Corriere dello Sport

Il Corriere dello Sport titola: “Aria da Juve”. E ancora: “Vlahovic per quota 9. Il Milan scuote Leao. Bologna da Premier“. In alto: “Totti da sogno”. In taglio basso: “Kvara apre: il Napoli tratta per il rinnovo” e “Malagò: Risolviamo con il Var a chiamata”.

Tuttosport

“Provaci ancora Chico”, questo il titolo di Tuttosport. Il riferimento è a Conceicao e al match di Champions League tra Juve e Stoccarda: “Motta ritrova il talento e la sfacciataggine di Conceicao che sogna un’altra notte come a Lipsia”. In alto: “Inter, ansia Calhanoglu“. A lato: “Volete portare il Toro in B?”. In basso: “Fonseca si gioca già l’Europa e con Theo torna anche Leao. Il Bologna per gli alluvionati”.