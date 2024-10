Romanazzi: “Perin oggi ha raggiunto un grandissimo equilibrio”

Nicoletta Romanazzi, mental coach di Mattia Perin, calciatore della Juventus, ha detto la sua sul rendimento del portiere.

Nicoletta Romanazzi, mental coach di Perin, calciatore dei bianconeri, ha detto la sua a Tuttojuve.com: “Il lavoro del mental coach è proprio quello di aiutare le persone a prendere maggior consapevolezza di se e dei loro meccanismi. Lui era troppo orientato al raggiungimento dei risultati e questa cosa non lo metteva in contatto con il corpo, aumentava la pressione su di se e rimuginava sugli errori per settimane non riuscendo, dunque, a gestirli bene. Pertanto, il nostro obiettivo è stato quello di riportare in equilibrio tutto questo e non abbiamo mai smesso di farlo. Mattia ha cominciato a lavorare su tutte le situazioni che servono di volta in volta, come essere sempre sul pezzo in campo anche quando giocava poco e riuscire ad essere un leader nello spogliatoio”.

Sul cambiamento di Perin

“Oggi ha raggiunto un grandissimo equilibrio, non teme più gli errori e li considera come un utile fonte di apprendimento. Ora riesce a concentrarsi con molta più facilità, ha maggior consapevolezza nei propri mezzi ed è proprio l’equilibrio l’aspetto più importante: averlo raggiunto gli ha permesso di non farsi più male, perché paradossalmente rimettere all’interno del suo quotidiano una parte di riposo, di divertimento e di sgarro durante la dieta è stato performante per le sue prestazioni. Quindi i cambiamenti sono stati davvero tanti, non solo uno specifico”.