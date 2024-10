Rubinho: “Perin può chiudere la carriera alla Juventus”

Rubinho ha parlato del portiere della Juve fresco di rinnovo, Perin: l'ex bianconero ha approvato la scelta della società sul prolungamento

Intervistato per TJ, Rubinho ha parlato del rinnovo di contratto della Juventus con Mattia Perin. Ecco le sue parole: “È una mossa corretta da parte della società che mi trova d’accordo, non ci sono molti portieri forti come Mattia in circolazione. Il rinnovo significa che c’è grande fiducia e lui, d’altra parte, è contentissimo di restare. Condivido la sua scelta di restare anche senza la titolarità. Mattia sta giocando nel club più importante dell’Italia e fa bene a restarci il più possibile. Non tutti possiedono il privilegio di indossare una maglia così gloriosa. Perin può chiudere la sua carriera alla Juventus”.

Rubinho: “Con la Juve, l’Inter giocherà di ripartenza”

Il portiere ha poi parlato della stagione in corso della Juventus e del prossimo match in programma contro l’Inter. Ecco cosa ha detto: “Sto avendo un’ottima impressione, i ragazzi seguono Motta nell’idea di gioco e questo si sta vedendo in campo. Ho buonissime aspettative per il futuro di questa squadra. Quando vedremo la miglior Juve non si può indicare con certezza il periodo temporale, penso che si stia già vedendo la sua mano all’interno della squadra. C’è già un po’ di differenza rispetto agli anni passati. Il campionato è molto competitivo, vedo i bianconeri fra le prime e lotterà fino alla fine. Inter-Juve? Sarà una partita tattica, equilibrata e ben preparata da parte dei due tecnici, con l’Inter che proverà a sfruttare le sue caratteristiche nel chiudersi e ripartire velocemente in modo da far male”.