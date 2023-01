News Juve, mercato | Pedullà svela tutto: “Sono sicuro che…”

Siamo entrati ormai a tutti gli effetti nel cuore del calciomercato invernale. Non ci saranno i fuochi di artificio che uno può aspettarsi durante una sessione estiva, ma i grandi club stanno comunque studiando qualche colpo ad effetto che possa elevare il livello delle proprie rose. Magari sfruttando delle occasioni e dei "favori" reciproci con le altre società italiane ed europee. Per la Juve, la delicata situazione finanziaria (conti in rosso per oltre 280 milioni) non autorizza a sperare in acquisti faraonici nella finestra di gennaio, a meno che non si venda qualcuno e non si ricavi un tesoretto per tentare l'assalto a nomi di grido. Alfredo Pedullà ha fatto un po' il punto su quadro situazioni legate al mercato della Juventus<<<