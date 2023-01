News Juve – Voce folle su Zidane e Benzema, ma la vera bomba è un’altra

Il 2023 vedrà una Juventus completamente rinnovata, a partire dal nuovo CDA che si riunirà il prossimo 18 gennaio per delineare le strategie del resto della stagione. Si parlerà ovviamente degli aspetti societari e processuali dell'inchiesta Prisma, ma si affronterà anche il tema sportivo. Il nuovo presidente Gianluca Ferrero intende ridisegnare una Juve ambiziosa e vincente. In questo restyling della Vecchia Signora potrebbero essere coinvolti diversi pilastri della società attuale, sia in campo che fuori. La notizia che arriva dalla Spagna avrebbe del clamoroso, qualora venisse confermata<<<