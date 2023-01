La profezia di Allegri: ecco perché si può credere allo scudetto

Con la prima caduta in campionato del Napoli capolista e con la vittoria sofferta della Juventus in quel di Cremona, si è riaperto il discorso scudetto per i bianconeri. La Vecchia Signora ora si trova a 7 lunghezze dal club campano e parlare di tricolore non sembra più essere un'utopia. Ricorderete che Massimiliano Allegri aveva sentenziato: "Dopo la sosta tutto è possibile" , sottolineando come i ragazzi di Spalletti non avessero ancora mia perso. Detto fatto!

Rimonta possibile

Tuttavia ci sono da compiere delle considerazioni sulla prestazione tutt'altro che esaltante della Juve contro una neopromossa come la Cremonese. Poche idee offensive per Kostic e compagni. Solo una prodezza di Milik nel finale ha permesso ai bianconeri di festeggiare. Bisogna però anche essere oggettivi. Sette vittorie e 7 clean sheet consecutivi rappresentano un segnale pesantissimo. Il gioco latita, ma la rabbia e la fame sono quelle giuste per sperare in una clamorosa rimonta. Senza contare che a questa squadra mancano diversi uomini fondamentali come Vlahovic, Di Maria e Pogba. Calciatori fondamentali soprattutto quando si comincerà a rigiocare anche in Europa League. Obiettivo da onorare e da provare a vincere. Chissà che le possibilità di trionfo in campionato non possano essere alimentate anche da qualche arrivo nella finestra invernale. Quello che possiamo dirvi è che la proprietà juventina culla grandissime ambizioni. Ecco come potrebbe essere l'undici da sogno della Juve nel 2023. Roba da stropicciarsi gli occhi