Juve, la difesa è il miglior attacco: 7 vittorie e 7 clean sheet consecutivi

Se la difesa è il miglior attacco, alla la Juve è una delle migliori squadre d'Italia . La formazione di Massimiliano Allegri ha subito soltanto 7 gol in 16 partite di Serie A , di gran lunga la miglior difesa del torneo. Nelle ultime 7 partite i bianconeri non solo hanno sempre vinto , completando una rimonta che sembrava impossibile, ma hanno anche mantenuto sempre la porta inviolata . Sette clean sheet, 21 punti conquistati.

Il gioco difensivista di Allegri unito a una discreta dose di fortuna hanno permesso alla Juve di arrivare al terzo posto in classifica , a soli sette punti dal Napoli primo in classifica . Una distanza ampia ma non incolmabile, che lascia ben più di qualche speranza ai bianconeri. I protagonisti di questa cavalcata non sono tanto gli attaccanti, spesso deludenti, quanto più i difensori , vera e propria muraglia impenetrabile.

La porta della Juve è inviolata da 727 minuti e la difesa ne è il fiore all'occhiello. L'unico sempre in campo in questa serie positiva è Danilo, colonna portante della retroguardia bianconera. Con lui non si passa. 450 minuti per Bremer, 349 per Cuadrado e 330 per Alex Sandro. Più indietro Gatti (270), Bonucci (260) e soprattutto Rugani (79). Allegri e la Juve ripartiranno da qui: catenaccio e ripartire, vittorie di corto muso.