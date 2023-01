Juve inarrestabile anche sul mercato: la formazione da sogno per il 2023

La proprietà della Juventus ha le idee chiarissime sul futuro sportivo del club. L'obiettivo è riportare la Vecchia Signora a dettare legge in Italia e in Europa. Per raggiungere tale ambizioso traguarda servirà una profonda opera di ristrutturazione della rosa, che, per forza di cose, avrà bisogno di almeno un paio di sessioni di mercato. In base alle ultime notizie riguardanti gli interessi ed i movimenti di Cherubini e dei suoi collaboratori, abbiamo provato a costruire l'undici titolare che potrebbe nascere fra gennaio e la prossima estate. Ci sono nomi di altissimo livello, raggiungibili a fronte di qualche cessione dolorosa. Ma senza ulteriore indugi, andiamo a vedere la formazione della nuova Juve nel 2023<<<