Il figlio di Scirea: “Non va ritirata la maglia di papà”

Riccardo Scirea, figlio di Gaetano, ex calciatore della Juve, ha detto la sua sui bianconeri, parlando anche della maglia.

Riccardo Scirea, figlio di Gaetano, ha detto la sua sulla Juventus, parlando anche della scomparsa del padre e del ritiro della maglia. Ecco le sue parole a Gazzetta dello Sport: “La scomparsa di mio padre? All’inizio, e per un po’ di tempo, era come se non ci volessi credere: un dolore così forte che lo rifiuti. Al punto da fare finta di nulla. Il mio cervello non elaborava la cosa. Poi io e mamma ci siamo fatti forza anche per rispondere alla tantissime manifestazioni d’affetto. E in seguito ho cercato di trasmettere l’esempio di papà ai miei figli”.

Sulla maglia del padre

“Se la Juve deve ritirare la sua maglia numero 6? No, io sono felice quando vedo la numero 6 bianconera in campo. Papà manca molto al calcio, ha fatto tanto, ha dato l’esempio. Ed è giusto che i bambini sognino di giocare con quella maglia”. Intanto ecco le parole di Behrami<<<