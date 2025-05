Renica: “Brutto gioco del Napoli? Se ne parlava anche con Allegri”

Alessandro Renica, ex calciatore, ha detto la sua sulla Juventus, parlando anche del gioco del Napoli e di Allegri.

Alessandro Renica, ex calciatore del Napoli, ha detto la sua sulla Juve. Ecco le sue parole a Radio Marte: “Polemiche sul mancato bel gioco del Napoli? È l’eterna questione attorno a cui da sempre ruota il calcio, il dilemma tra spettacolo o concretezza. Se ne è parlato anche in merito alla Juve di Allegri. Condivido quanto detto da Conte: nel calcio occorre vincere e chi ci riesce, lo merita anche al di là del bel gioco. Per lo spettacolo c’è il circo, il calcio è una cosa diversa. Inoltre non concordo con chi dice che il Napoli non abbia giocato bene a Lecce o nel corso della stagione: è normale che non si possa dominare per 90′, esiste l’avversario, entrano in gioco gli aspetti emotivi, sono tante le situazioni a determinare l’andamento di una partita”.

Ancora sulla Juve

"Contro l'Atalanta o contro la Juve il Napoli ha giocato partite importanti e belle. Poi ci sono partite in cui devi soffrire e vincere. Il Napoli è in vetta con merito, Conte è riuscito a trasferire ai giocatori la sua mentalità e si vedono in campo calciatori animati da grande determinazione, cosa tutt'altro che scontata".