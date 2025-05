Pisu: “Alla Juventus serve Antonio Conte”

Max Pisu, attore comico, ha detto la sua sulla Juventus, parlando anche della possibile ricostruzione dei bianconeri.

Max Pisu, attore comico, ha detto la sua sulla Juve. Ecco le sue parole a RBN: “Sarà dura. Il calendario forse può aiutare i bianconeri, ma bisogna fare bottino pieno sabato contro la Lazio. La Roma viene da 19 risultati utili consecutivi, deve giocare contro l’Atalanta che è terza, ma la vedo lanciata. Devo dire la verità, a questo punto del campionato pensavo la Juve avesse una situazione migliore. Il ko contro il Parma ha complicato le cose, con tre punti in più sarebbe stato diverso e più facile”.

Su Tudor

"Tudor? Sono deluso sotto un aspetto. Lui aveva detto che la squadra avrebbe dovuto dominare l'avversario, ma così non è stato, basterebbe pensare al 35% di possesso palla contro il Bologna. Magari le difficoltà dipendono anche dalla rosa a disposizione, senza dimenticare i tanti infortuni. Rispetto a Giuntoli, lo boccio per alcune scelte di mercato, per esempio gli acuisti di Costa e Kelly, come le cessioni di Danilo, Szczesny e non solo. Tudor non so se verrà confermato, ma per la ricostruzione vedrei bene Conte. In chiave societaria, fermo restando Chiellini nell'area sportiva, mi piacerebbe venisse inserito Del Piero".