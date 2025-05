Lilian Thuram: “Ho due figli fenomeni? No, sono bravi ma devono migliorare”

Marcus e Khephren Thuram sono fenomeni? Le parole dell'ex Juve Lilian, loro padre, al termine di Inter-Barcellona

Gol di tacco all’andata, assist fondamentale al ritorno: in entrambe le semifinali di Champions League tra Inter e Barcellona Marcus Thuram è stato fondamentale per la squadra di Inzaghi. Anche grazie al francese i nerazzurri hanno quindi raggiunto la finale, ma a Torino la Juve si gode suo fratello Khephren. Il centrocampista è stato infatti l’autore del gol del momentaneo 1-0 contro il Bologna (1-1 nel finale, gol di Freuler ndr.). Entrambi i fratelli Thuram stanno infatti giocando una stagione di altissimo livello, decisivi per le due squadre di Serie A. Intervistato da Sky Sport al termine di Inter-Barcellona loro padre, Lilian, ha detto: “Mister Capello dice che ho fatto 2 fenomeni come figli? Fenomeni no: Marcus e Khephren sono bravi, ma devono migliorare. Hanno talento e la qualità di saper ascoltare. La cosa più importante è l’umiltà per avere la disciplina. I giocatori giocano per i tifosi”.

Juve, che stagione per Thuram

In una stagione complessa come quella che ha attraversato la Juve, Khephren Thuram ha dimostrato di essere una delle pochissime certezze. Fin qui il francese ha giocato ben 47 partite con la maglia bianconera, condite da 5 gol e 6 assist. Numeri importanti, ma c’è sempre da migliorare. Cit Thuram senior. Nel frattempo arrivano novità sul calciomercato della Juve: Retegui in bianconero? A fine anno…”