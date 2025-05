Reja punta sulla Juve: “Ora ha carattere e pedala”

Edi Reja, allenatore, ha detto la sua sulla Juventus, parlando anche della prossima sfida contro la Lazio in campionato.

Edi Reja, ex allenatore di Napoli e Lazio, ha detto la sua sulla Juve. Ecco le sue parole alla Gazzetta dello Sport: “L’aspetto neuromuscolare è determinante. Ma la Juve ora pedala, ha carattere, forza e voglia di raggiungere l’obiettivo. Ha già raggiunto un bell’obiettivo, ovvero dare un gioco e consapevolezze alla squadra. Cosa non semplice considerando il momento in cui l’ha presa”.

Sulla Juve

"Se la Juve andrà in Champions una bella parte di merito sarà sua. C'è feeling coi giocatori e si vede. Quindi grandi meriti a Igor che ha dato una linea, fatto scelte precise e ha dimostrato di aver ridato la mentalità giusta. Tudor confermato? Se così non fosse significherebbe che il calcio ha perso certi valori e la stima nei confronti di alcuni allenatori che portano determinati risultati. Anche se ormai non c'è da meravigliarsi di niente e da un momento all'altro, da un risultato all'altro, tutto può cambiare".