Ravezzani: "Juventus-Inter? Vedo un pareggio..."

Fabio Ravezzani, giornalista, ha detto la sua sulla Juventus, parlando anche del momento non felice dei bianconeri.

Fabio Ravezzani, giornalista, ha detto la sua sulla Juve. Ecco le sue parole a RBN: “Non è così, anche perché quella nerazzurra è una squadra incostante, capace di massacrare la Lazio e poi faticare enormemente in altre gare, alcune casalinghe. La Juve è eccellente per il nostro campionato, una delle migliori. Non c’è nulla di scontato, a mio avviso il risultato di partenza più scontato per il match di domenica è il pareggio, quindi concordo con te sul fatto che si esageri nel dare nettamente favoriti i nerazzurri”.

Sulla Juve

“Secondo me deve trovare un undici titolare chiaro, dare fiducia a diversi giocatori, non ho mai visto una squadra che ha cambiato tanto avere successo, poi c’è sempre una prima volta. Contro il PSV ho visto subentrare giocatori del calibro di Thuram, Conceicao e Vlahovic. Molti sono convinti che l’Inter abbia una seconda squadra fortissima, secondo me invece le alternative della Juve sono superiori, anche a quelle di Milan, Napoli, Lazio. Se Motta può permettersi di tenere fuori i tre elementi di cui sopra, vuol dire che ha alternative strepitose. Bisogna finirla di dire sempre che la Juve è una squadra in divenire,serve pazienza. No, siamo arrivati a metà febbraio e Motta non ha più tempo. Lui ha un eccellente attacco, sicuramente qualche problema lo ha in difesa, ma non si può dire che la squadra valga poco, anzi la rosa ha un valore molto elevato”. Intanto ecco le parole di Di Maria<<<