Scaloni: "La Juventus sta tornando sui suoi livelli. Su Nico..."

Lionel Scaloni, CT dell’Argentina, ha detto la sua sulla Juve. Ecco le sue parole alla Gazzetta dello Sport: “La Juve è una squadra che sta tornando ad essere ciò che era, si sta ristrutturando dopo aver subito tanti cambi a tutti i livelli: club, staff tecnico, giocatori. Nel passato recente ha costruito squadre storiche e ora attraversa un momento che io ritengo necessario: un cambio importante che prima o poi tocca a ogni squadra, e la cosa più importante è che è lì. Ovviamente quest’anno non può lottare per il titolo, ma per un posto in Champions sì. Motta? Non ricordo con precisione quanti uomini nuovi siano arrivati nella rosa bianconera tra estate e inverno, ma sono sicuro che sono più di 10. Tantissimi. Anche se l’allenatore fosse rimasto lo stesso il cambio sarebbe stato ugualmente grande. Bisogna dare tempo a Motta”.

Su Nico

"Nico? Un giocatore importante. Con noi se sta bene verrà sempre perché ci dà qualcosa in più di ciò che abbiamo: profondità, dribbling, calci piazzati. È uno dei giocatori importanti della nostra nazionale. Si è fatto male, è tornato e ora sta giocando e penso che in futuro farà parte del gruppo dei giocatori importanti anche nella Juve".