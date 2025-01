Rassegna stampa – Via Vlahovic dentro una nuova punta: la Juve cambia?

Dal possibile sostituto di Vlahovic fino alle novità su Inter e Milan: tutte le principali notizie di giornata sulla Juve e non solo

Oggi è mercoledì 8 gennaio 2025 e la redazione di Juvenews.eu augura a tutti voi una buonissima giornata. Andiamo alla scoperta delle principali notizie sulla Juve e non solo.

La Gazzetta dello Sport

La Gazzetta dello Sport titola: “Super mister. Conceicao e la rinascita del Milan”. A lato: “Scossa Inter” e “Lotta scudetto e zona Champions. Che cosa cambia”. In basso: “Si tenta il colpo Rashford. Trincao idea per la fascia” e “Vlahovic Juve divorzio vicino“. E ancora: “Caccia alla punta: Zirkzee in pole da subito. Diao al Como, il Monza trata Insigne”. E poi: “Riecco Sinner. In Australia è già un martello”.

Corriere dello Sport

Il Corriere dello Sport apre con un’intervista esclusiva a Ranieri: “La mia ultima Roma”. A lato: “Napoli: Casadei e Payero”, “Lazio: il nodo Fazzini”, “L’Inter cerca Sucic” e “La Viola chiama Luiz Henrique”. In taglio basso: “Il PSG scarica Kolo Muani. Juve, ci siamo” e “Balli e sigari, la rivoluzione di Conceicao”.

Tuttosport

“Vlahovic stai calmo”, Tuttosport apre con le parole di tre grandi ex bomber come Borriello, Toni e Vieri. In alto: “Le magie di Sergio. E c’è Rashford” e “Infortuni, Frattesi, Inzaghi quanti guai”. A lato: “Milinkovic, Guardiola ti guarda”. In taglio basso: “È già un nuovo Sinner”.