Rassegna stampa - Tra Vlahovic e bilanci in rosso: problemi Juve - JuveNews.eu

Dall'assenza del gol di Vlahovic fino al bilancio in rosso: tutte le principali notizie di giornata sulla Juve e non solo

Oggi è giovedì 26 settembre 2024 e la redazione di Juvenews.eu vi augura una buonissima giornata. Andiamo alla scoperta delle principali novità sulla Juve e non solo.

La Gazzetta dello Sport

La Gazzetta dello Sport apre con la diatriba tra Inter e Milan attorno allo stadio: “Ha vinto San Siro. Nuovo stadio difficile avanti col Meazza”. In alto: “Guarda che Luna Rossa: Ineos non ci fa paura”. A lato: “È super Dia. Una Lazio extra lusso”. Sulla Coppa Italia: “Samp gioia di rigore. Genoa battuto nel derby. Ok Udinese e Cesena”. In taglio basso: “Vlahovic, arrivo l’aiuto di Yildiz e Koopmeiners” e “Il Mondiale per club, le big non aspettano più: soldi e regole o salta”.

Corriere dello Sport

Il Corriere dello Sport titola: “Juve, rilancio in rosso. La semestrale segna -176 milioni. L’Inter migliora: da -85 a -38”. A lato: “Szczesny al Barcellona: Impossibile dire di no”. In taglio basso: “Dia e Dele-Bashiru, la Lazio in volo”, “Roma e Juric all’esame europeo” e “Conte cambia il Napoli: Neres in attacco”.

Tuttosport

“Scudetto? La Juve non si nasconde”, Tuttosport apre con un’intervista esclusiva a Manuel Locatelli. In taglio basso: “Ricci top mondiale. Ma il Toro è corto”, “Derby Samp. Goduria di rigore” e “Lazio travolgente, 3-0 alla Dynamo. Roma e Juric al test Athletic”.