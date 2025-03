Rassegna stampa – Tudor scavalca Mancini nella corsa alla Juve

La rassegna stampa di domenica 23 marzo: Igor Tudor sarebbe sempre più vicino alla Juventus. Intesa più vicina rispetto a Roberto Mancini

Oggi è domenica 23 marzo 2025 e la redazione di Juvenews.eu vi augura una buonissima giornata. Andiamo alla scoperta delle principali notizie sulla Juve e non solo.

La Gazzetta dello Sport

Il dopo Thiago Motta dovrebbe essere Igor Tudor. L’allenatore avrebbe raggiunto un intesa con la Juventus per traghettare la squadra fino al termine del campionato senza l’assicurazione del rinnovo automatico in caso di raggiungimento della Champions League. Questo paletto sarebbe invece stato voluto da Roberto Mancini, ora in seconda fila.

Corriere dello Sport

Altre conferme sulla pista Tudor, sempre più calda e preferita a quella di Mancini per la formula. Mentre quest’ultimo richiederebbe almeno un anno aggiuntivo di contratto, l’ex calciatore della Juve sarebbe disposto a guidare i bianconeri anche per i soli quattro mesi di campionato restanti.

Tuttosport

Per il quotidiano sportivo di Torino, l’addio di Thiago Motta potrebbe concretizzarsi già nella giornata odierna. Gli ultimi consulti dei vertici societari starebbero sempre più indirizzando la Juventus al cambio immediato alla guida tecnica. Leggi anche le ultime sulla possibile formazione della Juve del prossimo anno <<<