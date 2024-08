Rassegna stampa – Da Todibo a Galeno: la Juve si muove

Dalle ultime novità su Todibo fino alla trattativa per Galeno: tutte le principali notizie di giornata sulla Juve

Oggi è giovedì 8 agosto e la redazione di Juvenws.eu vi augura una buonissima giornata. Andiamo alla scoperta delle principali novità sulla Juve.

La Gazzetta dello Sport

La Gazzetta dello Sport apre con le Olimpiadi: “Assalto al 1”. In taglio basso: “Chuwkueze esclusivo: Caro Milan sono rinato. Io, Leao e Pulisic, chi ci ferma?”, “La Juve alza l’offerta e il Nizza apre. Todibo è più vicino” e “Atalanta doppio colpo. Insieme a Retegui arriva anche Pubill”.

Corriere dello Sport

Il Corriere dello Sport titola: “Galeno da Motta. Juve, accordo con l’ala”. In alto: “Inseguiamo il record”. A lato: “Abodi: Gravina, Malagò, finirà così”. In taglio basso: “Neres, il Napoli avanza”, “L’Atalanta riparte da Retegui”, “Emerson Royal al Milan” e “Lazio, idee Folorunsho e Gonzalez”.

Tuttosport

“Juve, l’ora di Todibo”, questo il titolo di Tuttosport. In taglio alto: “Pallanuoto derubata!”. In basso: “Gosens è in arrivo. Con un difensore?”, “Colpo Retegui per l’Atalanta” e “Buchi in difesa. Inter, altro flop”.