Juve, Dotto: “Tudor protagonista di resurrezioni eccellenti”

Matteo Dotto ha parlato dell'apporto di Igor Tudor dal suo arrivo alla Juve: il tecnico avrebbe il merito di aver ritrovato alcuni giocatori

Nel suo editoriale su Sportmediaset, Matteo Dotto ha parlato dell’allenatore della Juventus, Igor Tudor. Ecco un estratto delle sue parole: “Entriamo nella Settimana Santa e nella Torino bianconera Igor Tudor si è già reso protagonista di alcune “resurrezioni” eccellenti. Sotto la sua guida la Juventus ha raccolto 7 punti in 3 partite ma soprattutto ha visto rinascere talenti dati per dispersi e costati parecchi milioni in estate. Nico Gonzalez, ad esempio: sempre titolare e sempre positivo nel nuovo corso, un po’ trequartista e un po’ esterno offensivo ma sempre propositivo con inserimenti, filtranti e acrobazie”.

Dotto: “Altre tre giocatori tornati importanti con Tudor”

Il giornalista ha proseguito: “Contro il Lecce è tornato al gol Koopmeiners (quarto centro stagionale dopo 225 minuti di astinenza) e Yildiz (due reti nella gestione Tudor) è tornato “centrale” nel gioco bianconero (prima dell’avvento del croato l’ultima sua traccia nei tabellini era stato il gol nel derby di ritorno dell’11 gennaio). Manca giusto all’appello Vlahovic che, anche se a secco, sotto la guida di Tudor è comunque tornato decisivo firmando tre assist sul totale delle quattro reti segnate dalla “nuova” Juve”. Leggi anche le parole di Ivan Zazzaroni sul possibile cambio in panchina della Juve nella prossima stagione <<<