Juve, Bucciantini: “Tudor ha dato energia positiva alla squadra”

Bucciantini ha parlato dell'allenatore della Juventus, Tudor: per il giornalista, il tecnico avrebbe restituito positività alla squadra

Dagli studi di Sky Sport, Marco Bucciantini ha parlato dell’impatto del tecnico Igor Tudor alla Juventus. Per il giornalista, l’allenatore avrebbe restituito alla squadra bianconero nuove energie. Ecco le sue parole: “Tudor ha dato energia positiva alla squadra, capacità di metterla su un obiettivo, affrontare le gare con un certo spirito e questa squadra ha risvegliato delle energie che nell’organico c’erano, poi ha messo dei giocatori più in condizione di sentirsi loro stessi”.

Bucciantini: “Koopmeiners più abituato a questo ritmo di gioco”

Inoltre, sulla crescita del rendimento di Teun Koopmeiners e compagni, il giornalista ha aggiunto: “Koopmeiners è più abituato a questo ritmo di gioco che ricorda un po’ quello dell’Atalanta, rispetto a quello di Thiago Motta, quello è stato un incrocio in cui non si sono incontrati qualche giocatore della Juventus insieme a Thiago. Qui si sono trovati subito e aver creato subito un’atmosfera positiva, ha liberato energia, aggressività, ha riportato uomini spensierati in campo, al posto giusto, un calendario positivo e ora li vedi che vanno in campo convinti, non spensierati perché forse è troppo alla Juventus, ma almeno sereni”. Leggi anche le parole di Massimo Giletti sull’eventuale conferma di Igor Tudor sulla panchina della Juventus <<<