Pavan: “La Juventus ha rischiato nel finale con il Lecce”

Massimo Pavan è ritornato sulla vittoria della Juventus contro il Lecce: per il giornalista, il finale della squadra sarebbe stato thriller

Nel suo editoriale su TJ, Massimo Pavan si è espresso sulla Juventus osservata dall’arrivo di Igor Tudor alla guida tecnica. Ecco un estratto delle sue parole: “Che voto diamo alla nuova Juventus di Igor Tudor? Difficile, con il Genoa 6,5 ma non era facile ripartire dopo le difficoltà precedenti, con la Roma 7 perché la formazione giallorossa era in un gran momento e la Juventus ha fatto meglio della squadra di Ranieri, con il Lecce, invece possiamo dare un 8 al primo tempo ed un 5 alla ripresa, alla fine viene fuori un nuovo 6.5 forse 6/7 come c’era una volta a scuola, un voto intermedio che non è pari alla prestazioni di Roma perché nel finale la Juventus si è persa via e francamente un po’ ha rischiato in un match in cui non doveva rischiare”.

Pavan: “La Juventus deve e può migliorare”

Il giornalista ha proseguito: “Capita, le partite sono tante, i finali non sempre semplici e sicuramente questa squadra ha delle imperfezioni anche abbastanza evidenti, soprattutto nel reparto arretrato. C’è da migliorare, si deve migliorare, si può migliorare, questo è poco ma sicuro, la squadra di Tudor nelle prossime settimane avrà questo compito, cercare di dare l’ultimo colpo di coda alla stagione, cercare di arrivare prima possibile nelle prime quattro e garantire, sempre prima possibile alla società quelle risorse che sono fondamentali per fare un mercato dignitoso la prossima stagione”. Leggi anche la rassegna stampa di oggi sulla Juventus <<<