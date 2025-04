Juve, Pavan: “Due soli innesti per l’attacco non possono bastare”

Pavan ha parlato delle prospettive del reparto offensivo della Juventus per la prossima stagione, auspicando l'innesto di diversi elementi

Nel suo editoriale su TJ, Massimo Pavan ha parlato del reparto offensivo della Juventus in vista della prossima stagione. Ecco un estratto delle sue parole: “(..) Nel caso partisse Dušan Vlahović bisognerà trovare un sostituto, ma non solo. Da capire se ci sarà ancora Kolo Muani in squadra e qualora il giocatore francese non fosse confermato per ragioni legate al budget o per altre ragioni legate alla al costo opportunità, senza la conferma dell’attaccante, andrà trovato sicuramente un altro giocatori. Quindi, parliamo di un primo attaccante per sostituire Vlahović ed eventualmente un secondo per sostituire Kolo Muani. Ma a nostro parere, anche questa doppia soluzione potrebbe non bastare”.

Pavan: “Necessaria la presenza di tre attaccanti”

Il giornalista ha proseguito: "L'ideale sarebbe avere due attaccanti più un terzo o un giovane o comunque un attaccante, magari di secondo piano da utilizzare come eventuale sostituto in certe partite o comunque per dare un'alternativa ulteriore all'allenatore nel caso ce ne fosse bisogno. All'interno di una stagione, gli infortuno, le squalifiche ed altre situazioni possono portare a ad avere un numero risicato di giocatori e non sempre la soluzione di emergenza funziona. Per questo, per la prossima stagione, sarà necessario avere almeno due potenziali prime punte due che possono giocare con una certa continuità ed una terza da utilizzare come soluzioni all'occorrenza per dar fiato alle prime due in caso di infortuni".