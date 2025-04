Calamai: “Tudor sta facendo di tutto per tenersi la Juve”

Luca Calamai ha parlato dell'allenatore della Juve, Igor Tudor: per il giornalista, il tecnico starebbe cercando di guadagnarsi la conferma

Nel suo editoriale su TMW, Luca Calamai ha parlato dell’allenatore della Juventus, Igor Tudor. Ecco un estratto delle sue parole: “Non ha certezze sul suo futuro. Ma Tudor sta facendo di tutto per “tenersi” la Juve. Da quando è subentrato a Thiago Motta ci sono solo buoni aggettivi per raccontare il lavoro del tecnico croato. Tudor ha restituito identità alla formazione bianconera, si è ripreso la zona Champions, ha rilanciato fenomeni in stato confusionale come Vlahovic e Koop. Insomma, riportato lo stile Juve al centro del progetto. Basterà per convincere la dirigenza a riproporlo anche dopo il Mondiale per club? Vedremo. Di sicuro, Tudor è partito alla grande dimostrando di avere le conoscenze e anche la personalità per guidare un grande club. Sarà decisivo comunque il piazzamento finale. Qualificarsi in Champions non è un obiettivo ma una necessita”.

Calamai: “Atalanta e Bologna continueranno a lottare per un posto Champions”

Inoltre, per la corsa alla qualificazione Champions, il giornalista ha aggiunto: “Chi è ripartita a cento all’ora è invece l’Atalanta. Gasperini o non Gasperini la Dea ha nella sua rosa valori tecnici importanti e lo ha dimostrando travolgendo quella che sembrava la s quadra più in forma del momento, cioè il Bologna di Italiano. Ma queste due realtà continueranno a lottare per la conquista di un posto in Champions che è alla portata di entrambe”. Leggi anche le parole di Giletti su Tudor <<<