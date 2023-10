Rassegna stampa – Stop in arrivo per Fagioli. Juve, si di Samardzic

Atteso il verdetto sulla squalifica di Nicolò Fagioli che spera in meno di un anno. La Juve per il centrocampo penserebbe a Lazar Samardzic

Oggi è martedì 17 ottobre 2023 e la redazione di Juvenews.eu vi augura una buonissima giornata. La Juventus potrebbe ricevere il verdetto della giustizia per Nicolò Fagioli . Intanto sul fronte calciomercato si farebbe più calda la pista Lazar Samardzic che gradirebbe la destinazione. Tutte le principali novità di giornata sui bianconeri.

Il titolo della rosea è dedicata a Nicolò Fagioli . Il calciatore e la Juventus attendono probabilmente già per oggi il verdetto sull'indagine di calcio scommesse . Dopo il patteggiamento, aggiunta alla collaborazione del giocatore, è possibile che si possa parlare di un anno di stop. Dal canto suo Fagioli si augurerebbe di strappare un ulteriore sconto che lo porterebbe a rimanere lontano dai campi non più di 7-8 mesi.

Per Il Corriere dello Sport i riflettori sono per l'impegno della Nazionale italiana impegnata contro l' Inghilterra nel match di qualificazione agli Europei 2024. Spazio anche ai fatti di Bruxelles, ricollegati all'Isis. Sul taglio basso arrivano inoltre ulteriori indiscrezioni sul calcio scommesse e su Nicolò Fagioli . Emergerebbe il sequestro del telefono del calciatore della Juventus già nel mese di maggio.

Tuttosport

Il titolo di Tuttosport è dedicato al calciomercato della Juventus. Per il centrocampo i bianconeri starebbero accelerando per Lazar Samardzic dell'Udinese. Si lavorerebbe per portare il calciatore già a gennaio tramite la formula del prestito con diritto e obbligo di riscatto a determinate condizioni. Intanto, Maurizio Stirpe, presidente del Frosinone avrebbe aperto a un rientro anticipato di Matias Soulè alla Juve.