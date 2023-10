Juve, Avv. Grassani: “Caso Fagioli? La Procura indagherà sulle omissioni”

Intervenuto alla DS, l'avvocato Mattia Grassani ha svelato quella che con ogni probabilità sarà la procedura che la Procura Federale seguirà sul caso Fagioli . Dopo i vari accertamenti e interrogatori con il calciatore della Juventus e gli altri giocatori coinvolti nello scandalo scommesse, dovrebbe toccare a tutti i tesserati sospetti di essere a conoscenza della situazione. Tra le righe delle parole dell'avvocato, traspare come fosse difficile credere che non ci fosse nessuno a conoscenza di quello che stesse accadendo.

Ecco le sue parole: "È altamente verosimile che la Procura Federale, accertata la responsabilità dei calciatori coinvolti nelle scommesse, vada poi ad approfondire i rapporti tra questi e i compagni, i dirigenti e l’allenatore. In una comunità così ristretta è infatti difficile che nessuno non possa sapere. E' difficile credere che questi fenomeni possano essere totalmente ignorati da chi li circonda. Quindi nel caso in cui un determinato soggetto sappia che un collega scommette deve denunciarlo. Altrimenti incapperebbe in un’omessa denuncia e in una squalifica di minimo sei mesi. Questa può ulteriormente aggravarsi qualora fosse reiterata o che le scommesse riguardassero il club di loro appartenenza".