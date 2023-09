Juve, senti Samardzic: “Sono pronto per una grande”

"I nter? Non è mai stato un problema di soldi. Io so quello che è successo, ma ormai è passata e non voglio più parlarne. Sono uno che pensa positivo, l’Udinese è una squadra forte, un club organizzato, se resto ancora un anno è perfetto per me. Voglio fare un gran campionato qui, poi vedremo".

"Non ho parlato con mio padre, non ce n’era bisogno perché sapevo già perfettamente come fossero andate le cose. Non ho mai parlato con Inzaghi, invece quando sono rientrato ad Udine mister Sottil mi ha detto: 'Pensavo che ormai ti avrei visto solo in televisione, con la maglia dell’Inter, e invece sei qua. Sono contento". Sono pronto per una grande. Ho 21 anni: tra due anni al massimo lo sarò ancora di più, nella testa e nel fisico. In campo, devo migliorare nell’attaccare gli spazi".