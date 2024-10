Rassegna stampa - Sinner fenomeno. Italia-Israele vale un Mondiale - JuveNews.eu

Dalla vittoria di Sinner a Shanghai fino al match tra Italia e Israele: tutte le principali novità di giornata sulla Juve e non solo

Oggi è lunedì 14 ottobre 2024 e la redazione di Juvenews.eu augura a tutti voi una buonissima giornata. Da Sinner alla Juve Women, passando per la Nazionale di Spalletti: tutte le principali novità sui bianconeri e non solo.

La Gazzetta dello Sport

La Gazzetta dello Sport apre con la vittoria di Sinner a Shanghai: “Troppo forte”. Questa sera in campo la Nazionale di Spalletti: “Italia, vincere per il Mondiale”. In basso: “Inter, ricomincio da Tah. Va sistemata la difesa”, “Milan, ritorno di fiamma per David. Abraham non convince” e “Pogacar: Non mollate mai, anche io arrivavo ultimo”.

Corriere dello Sport

Praticamente tutta la prima pagina del Corriere dello Sport è dedicata alla grande vittoria di Sinner: “Alieno“. E ancora: “Settimo trionfo della stagione: Ho battuto una leggenda”. In basso spazio al match tra Italia e Israele: “L’Italia gioca in un bunker. Nations, a Udine stadio blindato per la sfida con Israele”.

Tuttosport

“WADA veni vici”, questo il titolo di Tuttosport. Il riferimento è a Sinner e la sua vittoria dopo le accuse di doping. In taglio basso novità sulla Nazionale: “L’Italia di Fagioli e Ricci sfida anche le tensione”. Spazio anche per la Juve Women: “Women no limits. Festa per i 33mila“.